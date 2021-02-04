Kadıköy'de gözaltına alınan öğrenciler anlatıyor

Boğaziçi Üniversitesi'ne paraşütle kayyum rektör atanmasının ardından başlayan ve pek çok kente yayılan eylemler sürüyor.

Ağır polis saldırıları, ev baskınları ve gözaltılara rağmen tepkiler hız kesmezken, iktidar yanlıları ve sağcı siyasetçiler eylemleri "terörist" damgalamasıyla hedef göstermekten vaz geçmiyor. Kadıköy'de katıldıkları eylemde önce polis terörüne sonra keyfi gözaltı işlemine maruz kalan öğrenciler soL'a konuştu.

Eylemleri, gözaltına alınma süreçlerini ve polis şiddetini anlatan öğrenciler, "Yerin dibine batsın oturdukları koltuklar. Saflar netleşiyor, kurtuluşumuz emekçilerin safında örgütlü mücadelede" diyor.

'Gençlere dönük nefreti yakından gördüm'

A: Boğaziçi'nde yaşananları bir süredir takip ediyordum. AKP'nin üniversiteleri üretkenlikten uzak, toplumsal bir bakış açısıyla hareket etmeyen tam tersine bireyselliğe iten mücadelesinin bir sonucu olarak görüyorum. Yüzü aydınlığa dönük insanların susturulma çabasının temelinde bu yatıyor.

Boğaziçi'nde iki gün önce yapılan gözaltıları protesto etmek için TKP'nin çağrısını gördüm. Seslerine ses katabilmek, mücadelelerine destek olmak için Kadıköy'deki eyleme katıldım. Daha doğrusu polisin hiçbir ayrım yapmadan insanlara saldırdığı, sürüklediği bir tablonun ortasına düştüm.

Çok geçmeden beni de yerde tekmelenenlerin arasına aldılar. Küfürleri, atılan dayağı, yapılan aşağılamayı geçiyorum.

Beni en çok etkileyen polislerin 20'li yaşlardaki gençlere dönük o nefreti gözlerinde yakından görmek oldu.

'Karakolda yer kalmadığı için geceyi gözaltı arabasında geçirdik'

Yaka paça gözaltı sonrası, bana yöneltilen tehditleri kameralar önünde anlatmaya başlayınca hemen polis aracına bindirdiler. Birbirlerinden haberleri yok, çevik alıyor diğerleri ne yapacaklarını bilmiyorlar, 18 saati bulan mesailerden yılmış gözler, mecburiyetten bu mesleğe girmek zorunda kalıp burada ne yaptıklarını sorgulayanlar, amirleri ve çoğu arkadaşlarından gizli yardım etmeye çalışanlar...

Böyle geçirdik tüm geceyi, karakolda yer kalmadığı için gözaltı arabasında. Ardından ifade, sağlık kontrolü ve serbest bırakıldık.

Son olarak şunu söylemek istiyorum. Saldırıyorlar ve saldırmaya devam edecekler. Bizleri iktidar terörist, muhalefet alçak provokatör ilan ediyor. Yerin dibine batsın oturdukları koltuklar. Saflar netleşiyor, kurtuluşumuz emekçilerin safında örgütlü mücadelede."

'Dükkanın camına yapıştırıp ters kelepçe taktılar'

B: Kadıköy Rıhtım'da yapılacak Boğaziçi eylemine, anayasal gösteri ve yürüyüş hakkımı kullanmak için katıldım.

Alana doğru ilerlerken Starbucks'tan Boğa'ya doğru giden yolda bir anda plastik mermi ve biber gazı sıkılmaya başlandı. Ben de etkilenmemek için arkamı dönüp ilerlemeye çalışırken Starbucks'ın önünde bir polis kolumu arkaya kıvırıp ensemden tutarak beni diğer polislerin arasına aldı. Burada kısa bir süre bekledikten sonra beni bir dükkanın camına yapıştırıp ters kelepçe taktılar. Daha sonra iki polis koluma girip başımı elleriyle eğip hızlı bir şekilde itip, koşturarak otobüse soktular. Plastik kelepçeyi sonuna kadar sıktıkları için bileklerim acıyordu ve kollarımı hareket ettiremediğim için sürekli kramp giriyordu.

Bir süre sonra ellerime kan gitmediği için parmaklarım uyuşmaya başladı ve polise plastik kelepçeyi çıkarmaları gerektiğini söyledim ancak kelepçeyi kesecek herhangi bir alet olmadığı cevabıyla karşılaştım. Yarım saat kadar bir süre geçmesine rağmen kelepçeyi çıkarmak için herhangi bir çaba sarf etmediklerini görüp daha ısrarcı bir tutum sergiledim, çünkü canım yanıyordu ve ellerim gitgide uyuşuyordu. Daha sonra bir pense bulup kelepçeyi çıkardılar. Bileklerime kan oturmuş vaziyetteydi. Bileklerim dışında herhangi bir zarar görmedim ancak gözaltına direnen arkadaşlarımıza sert müdahaleler yapıldı.

'Otobüsün içinde 23 kişi rehin tutulduk'

"Araca bindirilirken ters kelepçeli olduğu için yere düşen bir arkadaşımızı küfürler eşliğinde yerden yumruklayarak kaldırdılar. Başka bir arkadaşımızın başını, otobüsün kapısındaki ızgaralı koruma demirine vurup yarılmasına sebep oldular. Otobüsü gözaltına alınan arkadaşlarımızla doldurduktan sonra iskele polis karakoluna gidip bir süre burada bekletildik. Bizi buradan sağlık muayenesi için Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürdüler. Uzun bir süre burada bekledik. Bu bekleme süreci boyunca tuvalet ihtiyacımızı gidermek konusunda sorunlar yaşadık. Saatlerce bir otobüsün içinde 23 kişi rehin tutuluyorduk. Tuvalet ihtiyacımızı gidermek istediğimizi söylediğimizde polisler bize birazdan götüreceklerini söyleyip hiçbir şey yapmıyorlardı ve biz sürekli baskı kurmak zorunda kalıyorduk.

İhtiyaçlarımız için bu baskıyı kurunca da polisle aramızda tartışmalar yaşanıyordu. İnsanlar artık tuvaletlerini tutamayacak noktaya geldiklerinde bizi ikişer kişilik gruplar halinde tuvalete götürdüler. Sağlık muayenesini olduktan sonra bizi Vatan Caddesi'nde Emniyet Müdürlüğüne, ifadelerimizi almak için götürdüler. Burada da saatlerce bekletildikten sonra avukatlarımız eşliğinde ifadelerimiz alınıp ikinci muayene için tekrar Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildik. Buradaki muayenenin ardından saat sabah 06.00-06.30 civarında serbest bırakıldık. Yaklaşık 12 saat boyunca 23 kişiyi havasız bir otobüsün içinde rehin alıp, tuvalet gibi basit bir insani ihtiyacımızı karşılamakta bile umursamaz davranan, sesimizi biraz yükselttiğimizdi bize ters cevaplar verip, yerimize oturmamızı ve buranın otel olmadığını söyleyen bir zihniyete maruz kaldık."

'Gözaltı sırasında küfürler, hakaretler edildi'

C: Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum rektör atanmasına karşı düzenlenen eyleme katıldım. Polis plastik mermi ve biber gazı kullandı. Rıhtımdaki PTT önünde, polis müdahalesinde darp edilerek ters kelepçeyle gözaltına alındım.

Gözaltı sırasında otobüsteki arkadaşlarımıza küfürler, hakaretler edildi. 25 kişilik otobüsün tamamı dolu bir şekilde saat 18.15’den sabah 06.00’ya kadar bekletildik. İhtiyaçlarımızın giderilmesi konusunda sürekli zorluklar çıkarıldı. Avukatların yardımıyla ihtiyaçlarımızı giderebildik. Sabah 06.00’da serbest bırakıldık.