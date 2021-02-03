Kadıköy'de gözaltına alınan 65 kişi serbest bırakıldı

Kadıköy'de polis saldırısı sonucu gözaltına alınan 65 kişi serbest bırakıldı.

Haber Merkezi

İstanbul Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi dayanışma eyleminde gözaltına alınan 94 kişiden 65'i serbest bırakıldı. 29 kişinin ise işlemleri sürüyor.

Beşiktaş ve Sarıyer'de gözaltına alınan 11 kişi de serbest bırakıldı.

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Kadıköy'de Boğaziçi eylemine polis saldırısı