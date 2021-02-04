Kadıköy'de gözaltına alınan 10 kişi için tutuklama talebi

Kadıköy'deki Boğaziçi'yle dayanışma eylemi sırasında gözaltına alınan 23 kişi Anadolu Adliyesi’ne çıkartıldı. 23 kişiden 10'u hakkında tutuklama 13'ü hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanması talebinde bulunuldu. 23 kişi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gözaltındaki öğrenciler için Anadolu Adliyesi önünde bekleyen avukat ve öğrenciler, gözaltındaki öğrencilerin çıkmasına dek burada bekleyeceklerini söyleyerek, mücadeleye devam etme çağrısı yaptı.

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi'yle dayanışma eylemine yönelik polis saldırısı sonucu gözaltına alınan 23 kişi bugün adliyeye sevk edilmişti.