Kadıköy'de bir polis ile güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı

İstanbul Kadıköy'de, kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi, Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak üzerinde bir kuryeyi gasbetmek istedi. Bu sırada sokak üzerindeki bir binada görevli güvenlik görevlisi ile aynı binada yaşayan ve polis olduğu belirtilen bir kişi, durumu fark ederek olaya engel olmaya çalıştı.

Yaşanan arbedede şüphelilerden biri, güvelik görevlisi C.G'yi kolundan, polis memurunu da karnından bıçağıyla yaraladı. Ardından şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.