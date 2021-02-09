Kadıköy saldırganları TRT'ye poz vererek gözaltından kurtulmuş

2 Şubat günü Kadıköy'de gerçekleşen eylem sırasında saldırdıkları eylemcilerce darp edildikleri söylenen şahısların alkollü olduğu ortaya çıkmış ama onlar yine de TRT'ye verdikleri demeçte eylemcilerin yaşlı bir kadına saldırdıklarını, onu savumaya çalışırken eylemcilerin de kendilerine saldırdığını iddia etmişti.

Kafasına "alköl" şişesiyle vurmuşlar!

Şahıslar “Bir tane yaşlı babaanneyi hırpalıyorlardı. Biz onu arbedenden çıkarırken oradaki şahıslar ‘sivil polis, öldürün’ diye yaklaşık bir 15-20 kişi saldırmaya başladı” ve “Arkadaşımızın kafasına alkol şişesiyle vurdular. O an şoka döndük.” ifadelerini kullanmıştı.

Şahısların TRT'ye verdiği "beyan" Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da "İşin aslı" ifadeleriyle paylaşılırken şahısların davranışlarına tanık olan DW muhabiri Tunca Öğreten saldırganların "burunlarının ucunu göremeyecek kadar sarhoş" olduklarını aktarmıştı.

Şahıslar polis eşliğinde Kadıköy'de bulunan Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne getirildiği sırada orada bulunan Öğreten, görüştüğü soL muhabirine üç kişinin de "Ayakta duramayacak kadar sarhoş" olduğunu, sıkça küfür ettiğini, polislere eylemciler hakkında "Bunlar terörist", "bizi bırakın gereğini yapalım" gibi sözler söylediğini, polislerinse onlarla alay ettiğini aktardı.

Polislerle şahısların uzun süre sohbet ettiğini de aktaran Öğreten, kişilerin daha sonra polislerden ayrılıp gelen iki sivil araca binerek gittiğini de ekledi.

Toplumsal bir olaya müdahale etmelerine ve olayın ardından polis tarafından yaka paça götürülmelerine karşın şahısların gözaltına alınmadıkları anlaşılıyor.

Yapılan "işin aslı" paylaşımı ve aldığımız bilgilere ilişkin aradığımız Emniyet Genel Müdürlüğü'yse sorularımıza cevap vermedi. Görüştüğümüz yetkili "telefondan bir açıklama yapmayacaklarını" belirtirken, açıklamaların İçişleri Bakanlığı talimatıyla yapıldığını söyledi. Muhabirimizin konuştuğu yetkili "Bakanlığa yazılı dilekçe vermesi" durumunda "gerekli görülürse" cevap alabileceğini belirtti.

Öte yandan şahısların kafalarında "alkol şişesi" kırıldığı beyanlarıysa görgü tanıkları tarafından yalanlandı. Sendika.Org'da yayınlanan bir tanıklık yerde "cam kırıkları olduğunu" doğrularken kırıkların soda şişelerine ait olduğu söylendi.