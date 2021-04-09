Kadıköy rıhtımının simgesi konservatuvarın taşınması kararı protesto edildi

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın Göztepe’ye taşınması kararına karşı öğrenciler ve mezunlar okulun önünde buluştu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Kadıköy’de bulunan yerleşkesinde yapılacak restorasyon sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamayla binanın Haldun Taner Sahnesi ile bağlantılı bir kültür alanı yapılacağı duyurulmuştu.

Bu karara tepki gösteren öğrenciler okulun önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamayla taleplerini dile getiren öğrenciler "Biz istiyoruz ki Kadıköy rıhtımın simgesi haline gelmiş binamızda, eksiklerimiz giderilerek ve ihtiyaçlarımız gözetilerek yapılacak restorasyon sonrasında burada, olması gereken yerde, olalım!" dediler.

Açıklamada öğrenciler ve mezunlar taleplerini şöyle sıraladılar:

"Alanları her fırsatta gasp edilen ya da mağdur bırakılan konservatuvarların ve güzel sanatlar fakültelerinin hakları gözetilsin.

Rıhtıma eski ve yeni müzik eserlerini dinlettiğimiz, provalardan sonra oyunculuk üzerine tartışmalar yaptığımız, ders sonlarında koşar adım opera ve bale salonlarına gidebildiğimiz binamız tüm riskler ortadan kaldırılmış olarak yeniden bizlerle paylaşılsın.

Yıllardır sanatımızla tarih yazdığımız binamız en güzel şekilde restore edilerek yeniden konservatuvarımıza bırakılsın.

Biz istiyoruz ki; sahip çıktığımız kültür mirasında yalnız kalmayalım.

Biz istiyoruz ki; rıhtımda kafeler, restoranlar, betonlar yerine provalarımız, seslerimiz ve sanatımız kalsın.

Biz istiyoruz ki; bu süreç okulun öznesi olan öğrencilerin, eğitmenlerin ve okul emekçilerinin şeffaf bir şekilde okulun bileşenlerine danışılarak yürütülsün.

Biz istiyoruz ki; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yerinde kalsın."

"Konservatuvar yerinde güzel" diyen öğrenciler açıklamanın ardından bir müzik dinletisi sundular.