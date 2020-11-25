Kadıköy Meydanı için 3 proje oylamaya açıldı

İBB, Kadıköy Meydanı tasarımı için üç projenin oylamaya açıldığını duyurdu.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla Kadıköy Meydanı tasarımı için üç proje oylamaya açıldı.

İBB, Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması'nda üç projenin oylamaya açıldığını Twitter hesabından duyurdu. İstanbul'da ikamet edenlerin TC Kimlik numaraları ile yalnızca bir defa olmak üzere 17 Aralık tarihine kadar istanbulsenin.org adresi üzerinden 3 projeden birine oy verebilecekleri belirtildi.

İlgili Haber

Taksim Meydanı projesi için çağrı: Aceleye getirilmemeli

İlgili Haber

İBB'nin kent meydanlarını düzenleme yarışması sona erdi