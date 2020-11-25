Kadıköy Meydanı için 3 proje oylamaya açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla Kadıköy Meydanı tasarımı için üç proje oylamaya açıldı.

İBB, Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması'nda üç projenin oylamaya açıldığını Twitter hesabından duyurdu. İstanbul'da ikamet edenlerin TC Kimlik numaraları ile yalnızca bir defa olmak üzere 17 Aralık tarihine kadar istanbulsenin.org adresi üzerinden 3 projeden birine oy verebilecekleri belirtildi.

Kadıköy, hak ettiği meydana kavuşacak.



Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması'nda artık #KararSenin #KadıköySenin



🗳️Projeleri incelemek ve oy vermek için; https://t.co/VVGpDRtomJ pic.twitter.com/uJekOytLhS — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) November 24, 2020

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