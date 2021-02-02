Kadıköy Kaymakamlığı'ndan Boğaziçi destek eylemine yasaklama

Kadıköy Kaymakamlığı bugün akşam 18.00'da Kadıköy Rıhtım İskelem Meydanı'nda yapılacak olan Boğaziçi öğrencileriyle dayanışma eylemine dönük yasaklama kararı aldı.

Kararda "Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından sosyal medya yoluyla yapılan toplanma çağrıları ile ilgili olarak" denilerek "tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle her türlü, toplantı, gösteri ve yürüyüşü yasaklanmıştır" denildi.