Kadıköy Kaymakamı Özarslan'dan 'siren sesi' açıklaması

İstanbul Kadıköy'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde çalması planlanan siren tertibatının, erken çalması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, olayla ilgili sosyal medya hesabından, "Kadıköy'de bu gece (8 Kasım 2020) 23.42'de Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TÜSEB) ait binada, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' için zaman ayarı yapılan siren tertibatı, ilk belirlemelere göre; sistemsel bir hata nedeniyle çalmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" diye yazdı.

Sirenin dün gece saatlerinde çalması ilçede kısa süreli paniğe neden olmuştu.