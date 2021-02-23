Kadıköy Grevi’nde ne oldu, işçiler ne kadar maaş alacak?

Kadıköy’de belediye işçileri, toplu sözleşmedeki taleplerinin karşılanmaması üzerine greve çıkmış ancak sendika genel merkezi ile belediye arasında imzalanan sözleşme sonrası grev sona ermişti.

Grev kararını alan işçiler ve karara imza atan DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 Nolu Şube yönetiminin onayı olmadan imzalanan sözleşme işçilerin tepkisini çekerken, grevin Genel Merkez-CHP işbirliğiyle bitirilmesi CHP ile sendika genel merkezinin “yakın” ilişkisine bağlanmıştı.

İşçinin net maaşı asgari ücretin altındaydı

soL’un edindiği bilgilere göre, işçilerin toplu sözleşme sürecinde gündeme getirdikleri 11 maddenin kabul edilmemesi üzerine grev kararı alındı.

Bu kararın en önemli nedenlerinden biri, işçileri asgari ücretin altında bir ücrete mahkum eden önceki düzenlemelerdi.

İşçinin yol-yemek ve diğer sosyal ödenekleri dışında aldığı net ücret iki bin 279 liraydı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl asgari ücret net 2 bin 324 liraydı. Yine aynı yıl açlık sınırı iki bin 500 liranın üstündeydi.

Grev kararının hemen ardından Genel Merkez devreye girdi

Bu tabloyu tersine çevirmek ve haklarında iyileştirmeler yapmak isteyen işçiler, belediye yönetiminin bu noktada taleplerine karşılık vermediğini belirterek grev kararı aldı.

Grevin başlamasından kısa süre sonra devreye şubeyi ve grevdeki işçileri bir kenara iterek Genel-İş Sendikası Genel Merkezi girdi.

İlk günden başladığı öğrenilen bu görüşmelerin ardından ikinci gün sonunda yapılan anlaşma şube yönetimine iletilirken, şube yönetimi bu anlaşmanın kabul edilemeyeceğini belirterek greve devam açıklaması yaptı.

Ancak buna rağmen kısa süre sonra sendika genel merkezinin grevi sonlandıracak olan anlaşmaya imza attığı haberi geldi.

Bu haberden sonra işçilerin eylemi gün sonuna kadar devam ederken, imzalanan sözleşme nedeniyle grevdeki işçiler de işbaşına dönmek zorunda kaldı.

İşçilerin net maaşı 5 bin 275 lira mı?

Peki, gelinen noktada işçilere ne kadar ücret ödenecek? Belediyenin açıklamalarında olduğu gibi işçiler gerçekten 5 bin liranın üzerinden bir ücret mi alacak?

Şubeye ve grevdeki işçilere bu konuda net bir bilgi vermeyen Genel-İş Sendikası, resmi sitesinde işçilerin aldığı maaşa ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre işçilerin 2279 TL olan ücretleri 3456 TL’ye yükseldi.

Yani işçilerin net ücreti Belediye’nin yaptığı açıklamada olduğu gibi aylık net olarak 5 bin 275 TL olmadı.

Belediye Başkanı sosyal yardımlar ve ikramiyeler hariç net ücretin 5 bin 275 TL olduğunu iddia ederken, sendika genel merkezi ise işçilerin aldığı sosyal yardımlar ve ikramiyeler dahil edildiğinde ücretin bu rakama ulaştığını açıkladı.

Grev kararı alan şubeden soL'a açıklama: Böyle bir algı doğru değil

Konuya ilişkin ulaştığımız DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 Nolu Şube Ahmet Arikan ise, işçinin aldığı yol ve yemek maaşının işçinin maaşına eklenmesinin doğru olmadığına vurgu yaptı.

“İşçi aldığı yol parasıyla işe gidip geliyor, aldığı yemek parasıyla yaptığı ağır işlerin arasında yemeğini yiyor. Sanki işçi bu paraları alıp evine götürüyor gibi bir açıklama yapılması, algı yapılması doğru değil” diyen Arikan, “Üstelik işçi 5 bin lira net maaş alsa ne olacak? Bu ülkede yoksulluk sınırı 8 bin TL’nin üzerinde. Bizim taleplerimiz karşılanmadı. Ancak işçinin alacağı net ücretin 3 bin 400 liranın üzerinde olduğu bilgisi var. Bize henüz sendika genel merkezi ile belediye arasında imzalanan sözleşmenin tutanağı iletilmemiş durumda. Bu nedenle bu artışa ilişkin henüz en net bilgilere sahip değiliz” açıklamasında bulundu.