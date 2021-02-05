Kadıköy Belediyesi’ne grev kararı asıldı

Kadıköy Belediyesi’nde çalışan işçiler, belediye binasına grev ilanını astı.

Haber Merkezi

İstanbul Kadıköy Belediyesi’nde çalışan işçiler grev kararını astı.

DİSK/Genel İş Sendikası üyesi işçilerin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanmıştı.

Belediyede toplu iş sözleşmesinde ara buluculuk dönemi son bulmuş, yetkili sendika Genel-İş Anadolu Yakası 1 No’lu Şube 60 günlük süre içinde greve çıkma hakkı kazanmıştı.

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Kadıköy Belediyesi işçileri grev ilanı asıyor