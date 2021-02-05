Kadıköy Belediyesi’ne grev kararı asıldı

İstanbul Kadıköy Belediyesi’nde çalışan işçiler grev kararını astı.
DİSK/Genel İş Sendikası üyesi işçilerin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanmıştı.
Belediyede toplu iş sözleşmesinde ara buluculuk dönemi son bulmuş, yetkili sendika Genel-İş Anadolu Yakası 1 No’lu Şube 60 günlük süre içinde greve çıkma hakkı kazanmıştı.
İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu şubemiz Kadıköy Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin taleplerinin karşılanmaması üzerine grev kararını astı. Kararı belediye binası önünde duyurdular. pic.twitter.com/R7aDHpCOii— Genel-İş (@DiSK_Genel_is) February 5, 2021