Kadıköy Belediyesi'nde greve saatler kaldı: İşçiler belediye binasında

İstanbul Kadıköy Belediyesi önünde işçiler greve saatler kala kar yağışı ve soğuk havaya karşın bir araya geldi.

DİSK/Genel İş Sendikası üyesi işçiler toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması ve arabuluculuk döneminin sona ermesinin ardından 5 Şubat'ta düzenlenen kitlesel basın açıklamasıyla belediye binasına grev kararını asmıştı.

16 Şubat'ta başlayacağı ilan edilen greve saatler kala belediye yönetimi ile sendika temsilcileri arasında görüşmeler yeniden tıkandı. İşçiler belediye binası önünde soğuk havaya karşın bir araya geldi.

Kadıköy Belediyesi önünde işçiler grev öncesi bekleyişte...

İşçiler son anda belediye yönetimi uzlaşma için bir adım atmazsa geceyarısından itibaren greve başlayacaklar.

Akşam saatlerinde belediye binası önüne çok sayıda polis sevk edildi. Polisler sokağa çıkma yasağını gerekçe göstererek işçilerin dağılmasını istedi, aksi takdirde müdahale edeceklerini ve ceza keseceklerini söyledi.

İşçiler bekleyişlerine belediye binası içinde devam ediyorlar. Polis belediyenin A kapısından işçilerin dışarı çıkmasına izin vermiyor.