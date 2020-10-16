Kadıköy Belediyesi’nde grev kararı asıldı

DİSK Genel-İş Sendikası Kadıköy Belediyesi'nde grev kararını astı.

220 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde belediye yönetimi seyyanen zam önerirken işçiler ise yüzdelik şekilde enflasyon oranında zam talep etmişti. Kadrolulara yönetim tarafından 11 farklı teklif sunuldu. Kadrolu işçiler bu teklifleri kabul etmediğinden grev kararını astı.

Belediye, taşeron çalışanlar içinse masaya gelmiyor. soL'un edindiği bilgiye göre belediye başkanı bizzat sendika temsilcilerini çağırıp sözleşmenin geri çekilip revize edilmesini ve "Sözleşme toplantılarına çok kalabalık geliniyor" diyerek sayıyı azaltmalarını istedi. Çalışanlar, yasaya uygun davranmaya devam edeceklerini bildirdi.

Belediye çalışanları ise taslaktan vazgeçmeyeceklerini, karşılık olarak taslak sunulmasını ve görüşme yapılmasını istedi.

Yasal olarak tanınan 60 günlük sürenin 1 ayı doldurulmak üzereyken, süre dolarsa taşeron işçiler arabulucuya gidecek.

Anlaşma sağlanamazsa işçiler 23 Ekim’de greve çıkacak.