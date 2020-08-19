Kadıköy Belediyesi’nde çalışan bir grup kadın işçi toplu iş sözleşmesindeki taleplerini anlattılar

DİSK’e bağlı Genel-İş’in örgütlü olduğu Kadıköy Belediyesi’nde çalışan kadın işçiler toplu iş sözleşmesi sürecine girerken hem işverenden hem de sendikadan taleplerini açıkladı.

Sendika temsilcisi kadın işçiler sendikada kadın temsili ve toplu iş sözleşmelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine yoğun bir çalışma yaptıklarını ve temsil ettikleri işçi kadınların talepleri doğrultusunda, çalışma yaşamında eşitliği sağlamaya yönelik madde önerilerini sendika yönetimine ilettiklerini açıkladı.

Bu süreci İstanbul Sözleşmesi tartışmalarından bağımsız düşünmenin mümkün olmadığına inandıklarını da dile getiren sendika temsilcisi kadın işçiler, işveren ile sendikanın İstanbul Sözleşmesi’ni tanıyarak bu çerçevede alınması gereken tedbirlere dair ortak taahhütte bulunmasını talep ettiklerini duyurdu. Buna göre işçiler kadın kolları değil; işyerleri, sendikalar ve konfederasyonların tüm temsil ve karar alma seviyelerinde yüzde elli kadın kotası hedeflenmesini ve kadın temsilinin hiçbir şart altında kadın üye/çalışan oranının altına düşmemesini istediklerini dile getirdiler.

soL’a açıklamada bulunan Ayşecan Ay, 2020 TİS’inde kadın işçilerin taleplerini şöyle sıraladı:

1) Ücretsiz kreş haktır. İşveren, kadın çalışan sayısını değil toplam çalışan sayısını dikkate alarak, medeni durumunu gözetmeksizin, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan her çalışanına ücretsiz, nitelikli ve kolay erişilebilir kreş hizmeti sunmalıdır. İşveren çeşitli nedenlerden ötürü kreş hizmeti sağlama yükümlülüğünü yerine getiremediği takdirde 0-6 yaş aralığındaki her çocuk başına 600 TL nakdi yardım yapmalıdır.

2) Eşdeğer bir iş yaptığımız erkek mesai arkadaşlarımızdan daha düşük ücret almaya itiraz ediyoruz. Liyakat ilkesine aykırı keyfî zam ve terfilerin önüne geçilmesi için işverenin; eğitim durumu, unvan, meslekî yetkinlik belgesi, iş tecrübesi ve benzeri nesnel ölçütleri dikkate aldığı, tüm çalışanların erişimine açık ve gerektikçe güncellenen ayrıntılı bir tablo hazırlamasını ve ücret belirlenimi ile değişikliklerini bu tabloya dayandırmasını istiyoruz.

3) Bedenimize açıkça uygun olmayan ve çalışırken bize mütemadiyen rahatsızlık veren iş giysileri giymeye ve bu şekilde çalışmaya zorlanmak istemiyoruz.

4) Ayda bir gün regl izni talep ediyoruz.

5) Ne kadarını ne zaman kullanacağının kararı işçiye bırakılmak üzere toplam 40 gün babalık izni talep ediyoruz. Kadın işçiler bütün hamilelikleri süresince doktor kontrolüne gidecekleri gün boyunca ücretli izinli sayılmalı; erkek işçiler, eşlerinin belediye çalışanı olması koşulu aranmaksızın, hamile eşlerinin doktor kontrolüne gitmesi gereken günlerde yarım gün ücretli izinli sayılmalıdır. Söz konusu haktan, merkez bina-dış birim ayrımı olmaksızın tüm sendikalı işçiler yararlanır.

6) Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin tüm türlerinin açık bir şekilde tanımlanıp tanınmasını, çoğunluğu kadınlardan oluşan bir disiplin kurulunda ele alınmasını ve faillerin gereğince cezalandırılmasını ediyoruz. Şiddet mağduru kendisine açık olan yargı yolları ve sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirilmeli, gerektiği takdirde psikolojik destek sağlanmalıdır. Aile içi şiddet vakasında, fail işçinin sosyal haklarının %100’ü bir yıl süre ile mağdur eş ve varsa çocuğa ödenir. Aile, İstanbul Sözleşmesi’nin öngördüğü koruyucu tedbirler ve destek hizmetleri konusunda bilgilendirilir.

İşveren, çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisine katkıda bulunmak için ilgili grup, uzman kurum ve kuruluşlar ile yakın işbirliği yapar; bu yolla konuya ilişkin farkındalık yaratmaya yönelik eğitimler düzenler.

İşveren ve sendika, karar alma mekanizmalarında toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini gözeteceğini taahhüt etmelidir. Her düzeyde yüzde elli kadın kotası hedeflenmeli, gerekçelendirilebilen etkenlerden ötürü hedefe erişilemediği durumlarda üye/çalışan oranında kadın temsili zorunlu kılınmalıdır.