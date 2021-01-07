Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası ikinci kez sahne aldı

Kadıköy Belediyesi tarafından koronavirüs salgını sürecinde düzenli geliri olmayan müzisyenlere destek olmak amacıyla kurulan Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası, sanatseverlerin karşısına tekrar çıktı. Ancak bir çok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz Mart ayından beri zorlu bir süreç geçiren müzisyenlerin büyük bir bölümü orkestranın kuruluş aşamasından haberdar olmamaktan şikayetçi.

Görüşlerini aldığımız bir müzisyen “Belediyenin yapmaya çalıştığı desteği kıymetli bulsam da yapılış şeklinin adil olmadığı görüşündeyim. Birçoğumuz bu orkestrayı her şey olup bittikten sonra öğrendik. Bu da bize belli bir çevrenin bu orkestradan haberdar edildiğini gösteriyor. En başından beri müzisyenler için bir çok kurum tarafından yapılan destek ya da dayanışma açıklamaları ya bir yere varmadı, sonuçsuz kaldı ya da bu şekilde dışında bırakıldık.”

Önceliğin konservatuvar mezunlarına verildiği projenin koşullarından birisinin de son iki yıl içinde bir orkestrada çalmak olduğu belirtilirken akıllara İKSV’nin müzisyenlere destek vermek amacıyla düzenlediği projenin, katılımcılardan adeta bir yarışmaya katılım koşullarını istemesini hatırlattı.