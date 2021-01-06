Kadıköy Belediyesi işçilerinden eylem

DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No’lu Şube üyesi Kadıköy Belediyesi işçileri, belediye şirketi KASDAŞ ile yapılan TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine uyarı eylemi yaptı.

6 aydır süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde patronların masadan kalkması nedeniyle belediye binası önünde eylem yapan işçiler "yasal anlamda grev aşamasına geldiklerini" duyurdu. "İnsan onuruna yakışır çalışma şartları ve ücretler istiyoruz" denilen açıklamayı 1 Nolu Şube Üyesi Tahsin Aydın okudu.

Aydın, "Artık yasal anlamda grev aşamasındayız. Biliyoruz ki bıçak kemiğe dayandı sabrımız kalmadı bunu herkes duymalı artık. Süreç ile ilgili son safhada hala ısrarla diyalog masa ve uzlaşı diyorsak kimsenin bizlere herhangi bir art niyetli suçlama yapmasını kabul etmiyoruz etmeyeceğiz" dedi.