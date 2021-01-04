Kadıköy Belediyesi işçileri toplu iş sözleşmesi için eylem yapacak

Kadıköy Belediyesi işçileri, 6 aydır süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde patronların masadan kalkması nedeniyle çarşamba günü saat 13.00'ta eylem yapacak.
DİSK Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1.Nolu Şube Yönetimi ve Temsilciler Kurulu‘nun ortak kararı doğrultusunda saat 13:00'te belediye binası önünde bütün işçilerin katılacağı bir basın açıklaması düzenlenecek.
Yalnızca müdürlere ikramiye
Öte yandan, belediye yönetiminin müdürlere ikramiye verirken, işçilere vermeme kararı aldığı ortaya çıktı. Müdürlere ikramiye gerekçesi olarak "pandemiyle mücadele kapsamında gösterdikleri özverili çalışmalar" gösterildi. Pandemi döneminde çok sayıda belediye işçisinin Covid-19'a yakalandığı biliniyordu.