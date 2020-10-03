'Kadıköy belediye binası yıkılacak' açıklaması

Kadıköy Belediyesi binası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin kararıyla 10 yıllığına Kadıköy Belediyesi’ne tahsis edilmişti. O karar, Kadıköy Belediyesi’ne resmi olarak da tebliğ edildi ve belediye binasının bulunduğu arsa resmen Kadıköy Belediyesi’nin oldu.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Gazete Kadıköy'e yaptığı açıklamada, belediye binasını yeni bir yere taşıdıktan sonra bu arsayı yeşil alana, meydana dönüştürme projeleri olduğunu söyledi

Odabaşı şöyle konuştu:

“Kadıköy’de yeşil alan sıkıntısı var, deprem toplanma alanı sıkıntısı var, özellikle pandemi sürecinde deneyimledik insanların bir araya gelebileceği, gezebileceği yeşil alanlar çok sınırlı. Sıkışan bir Kadıköy var. Eğer yeni bir yer bulabilirsek, Kadıköy Belediyesi’nin mevcut binasını yıkarak burayı da bir yeşil alana ve meydana çevirme projemiz var. Bununla ilgili tüm girişimlerimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Belediye binamızı yeniden inşa edebileceğimiz bir arsayı bulma aşamasındayız. Eğer bu gerçekleştiği takdirde binamızı yıkarak burayı da yeşil alana, meydana dönüştüreceğiz.”

Söğütlüçeşme'ye AVM iddiası

Hukuksal süreç devam ederken biz değişik mecraları kullanarak, gazetelerde, televizyonlarda Söğütlüçeşme’de AVM yapılmasına karşı olduğumuzu defalarca beyan ettik. Bununla ilgili sosyal medya çalışmaları yaptık, kamuoyunu aydınlatmak için açıklamalar yaptık.Kadıköy halkı da bize destek verdi. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bir açıklama yaptı. Açıklamanın ilk cümlesi, ‘Söğütlüçeşme tren istasyonudur bir AVM projesi değildir.’ Bu bizim için çok olumlu bir gelişme ve çok kıymetli bir açıklama. Bu açıklama uyarınca şunu anlıyoruz, TCDD yani Ulaştırma Bakanlığı istasyon binasını yenileyecek. Bir viyadük yapılması gerekiyor, onu yapacak. Bunun haricinde bir AVM yapmayacak. Çünkü açıklamanın içeriği bu.