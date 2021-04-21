Kadıgil: Patronperverler cemiyetinden yeni fişleme kategorileri 

Kod 29 ile işten çıkarınlar işçiler Meclis gündemine taşındı.

HDP’nin işsizlik ve kadın istihdamı grup önerisi üzerine CHP adına söz alan Kadıgil, pandemi sürecinde işten çıkarmaların yasak olmasına rağmen “Kod 29 ahlaksızlığıyla” binlerce emekçinin işinden edildiğini söyledi.

Kod 29 nedeniyle yaklaşık 50 bin kadının damgalandığını belirten Kadıgil, “Elbette her krizde olduğu gibi bu krizde de en olumsuz etkilenen kesim emekçiler ama ille de kadın emekçiler oldu. Çünkü bu ülkede kadınlar erkekler kadar okuyamıyor, okusa da iş bulamıyor, bulsa da güvencesiz işlere mahkum bırakılıyor, bir iş bulup çalışsa da bir yangında ilk gözden çıkartılanlar yine kadınlar oluyor! Bu KOD29 da yine en çok kadınların başına bela! Çünkü erkeklerden farklı olarak KOD 29’la işten atılan kadın işçiler bu kez “Acaba ne ahlaksızlık yaptı?” gibi saçmalıklara hem muhtemel işyerlerinde hem ailesinde maruz kalıyor! Kadın işçiler “Kendilerine kötü gözle bakıldığı için utandıklarını” sürekli bir “namussuzluk” yapmadıklarını ispat çabasına girdiklerini söylüyorlar“ dedi.

Kadıgil "Patronperverler Cemiyetinin vazgeçilemez üyelerine bunları anlatmak boş ama biz anlatmaya devam edeceğiz. KOD 29’la işten çıkarmada; işsizlik ödeneği bağlanmıyor. Kıdem ve ihbar tazminatları ödenmiyor. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yararlanılmıyor. Bu kodun genel manası ahlaka mugayır hareketler. Peki, bir hareketin ahlaka mugayır olup olmadığına kim karar veriyor? Elbette tek başına patronlar!” ifadelerini kullandı.

'Yoksulluk bitti' bakanlığın süper düzenlemesi

Kadıgil, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un “yoksulluk bitti” açıklamasına gönderme yaparak yapılan düzenlemenin sadece yeni “fişleme” kategorileri oluşturduğuna dikkat çekti. Kadıgil, “Yapılan itirazlar üzerine süper bir düzenleme yapmış “yoksulluk bitti” Bakanlığı! Kod 29 bölünmüş, olmuş sana Kod 44-45-46-47! Peki, patronun bu fişleme işlemi tek taraflı yapmasını sınırlayacak en küçük bir tedbir getirildi mi? Patrona bir kanıt sunma sorumluluğu yüklendi mi? İşten çıkarma yasağına ilişkin istisnalar kaldırıldı mı? Elbette hayır! Ne yaptı Bakanlık, sevgili patronlarımıza farklı kategorilerde işçi fişleme imkanı tanıdı” dedi.