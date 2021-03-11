KADEM'in kadın bildirgesi: Ambalajlanmış gericilik

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 8 Mart’ta “Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesi” adlı bir metni imzaya açtı. Bildirgeye geçmeden önce kısaca KADEM’i hatırlamakta yarar var.

AKP'nin işini kolaylaştırma kuruluşu

AKP’li kadınların çalışmalarını yürüttüğü, Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın kurucularından olduğu derneğin, kurulduğu 2013 yılından beri AKP politikalarından şaşmadığını görüyoruz. Zaman zaman AKP içinden eleştirilere hedef olan çıkışları olsa da, KADEM’in temel işinin hükümetin köşeye sıkıştığı başlıklarda devreye girmek ve prestij sağlamak olduğu açık.

AKP’nin AB’ye uyum çalışmalarını tam gaz sürdürdüğü bir dönemde imzaladığı İstanbul Sözleşmesi tartışılan en büyük başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. KADEM de, geçtiğimiz yıl İstanbul Sözleşmesi’ne verdiği destek nedeniyle içerden gelen eleştirilere karşı, anlaşmayı imzalayanın bizzat hükümet olduğu gerçeğini hatırlatmıştı. Onlar sürecin temel muhatabı değillerdi sadece işleyişine yardım ediyorlardı. Aile kurumu onlar için de kutsaldı, yaptıkları şey, kadını bu “kutsal” yapının içinde korumaya çalışmaktan ibaretti. Tartışmaların odağını oluşturan “her türlü cinsel yönelim sahibi bireyin şiddet ve ayrımcılığa karşı devlet korumasında olması” maddesine ilişkinse “biz şiddete karşıyız, eşcinsellik ve benzeri akımlar yaradılışa aykırı, sapkın eğilimlerdir” diyerek işin içinden sıyrıldılar.

Çocuk evliliği çelişkisi

Kadın hakları bildirgesine baktığımızda “Kadınlar rızaları dışında ve çocuk yaşta evlenmeye zorlanamaz” maddesi dikkat çekiyor. Aynı KADEM, AKP’nin erken yaştaki evlilikleri meşrulaştırma adımlarından biri olan ”müftülere nikah yetkisi verilmesi" sürecinin en büyük destekleyicilerindendi. Acaba KADEM, laikliği ve medeni hukuku yok sayan bir uygulamaya evet deyip kadınları rızaları dışındaki evliliklerden nasıl koruyacak? Peki ya hükümetin elindeki tüm iletişim araçlarını kullanarak milyonların karşısına geçip “9 yaşındaki kız çocukları ile evlenilebileceğini” söyleyen din adamları bu işin neresinde duruyor?

Kadın ve erkeğin 'rolü'

Bildirgedeki bir diğer husus, kadın ve erkeğin ailenin ve neslin devamlılığının sağlanmasındaki rolü. Kadın ve erkeğin bu konuda eşit sorumluluğu olduğunun altı çizilmiş ve “Mesuliyet alanlarının farklı olması, eşitlik ilkesini etkilemez” diye de eklenmiş. Mesuliyet alanlarından ne kastedildiği metinden anlaşılmadığından dernek yöneticilerinin geçmiş söylemlerine bakmamız gerekiyor. 2016 yılında KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz, eşitlik konusunda şöyle diyordu örneğin: “Toplumsal cinsiyet eşitliği, yüzde 99’u Müslüman olan ülkede İslam’ın kadın ve erkeğe yüklediği gerçek rollere uymuyor.” Yetinmemiş, kadınlara yakıştırılmayan işleri de sıralamıştı Yılmaz: “Cumhuriyet döneminde ortaya yeni kadın figürler çıkmıştır. Geleneksel ve dini pratiklerden uzak, başörtüsü takmayan, spor müsabakalarına katılan, toplumsal alanda erkeklerle bir arada bulunmaktan kaçınmayan ve profesyonel meslek sahibi olan kadınlar”. Kadın hakları için kollarını sıvayan KADEM için kadının esas yeri evi, kadının temel görevi ise annelik. Spor yapan, çalışan ya da toplumsal alanda erkeklerle bir arada olabilen kadın ise Cumhuriyet’in ürettiği yabancı bir figür!

Nesebin karışması ve kürtaj!

Aile kurumunun sürekliliği için gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiği de var maddeler arasında ve bununla birlikte: “Üreme teknolojilerinin nesebin karışmasına yol açacak şekilde kontrolsüz kullanımı, kısırlaştırmaya yönelik keyfî uygulamalar ve cinsel yönelimler üzerinden yürütülen uluslararası toplum mühendisliği stratejileri, mücadele edilmesi gereken alanlardır” deniyor. Kürtajın hangi aşamada “keyfi” olarak değerlendirildiğini hükümetin güncel uygulamalarından biliyoruz. Bugün Türkiye’de kadınların ücretsiz kürtaja erişim hakkı neredeyse engellenmiş durumda. Sağlık çalışanlarına yapılan baskı sonucu devlet hastanelerinde yapılamayan kürtajlar nedeniyle özellikle yoksul kadınlar, merdiven altı çözüm arayışlarına giriyor ve bu nedenle sağlığını hatta yaşamını kaybediyor.

Ekonomik hakları dini hükme bağlıyor

Kadın hakları bildirgesi burada kalmıyor: “Kadınların, aile hukukundan doğan mali hakları ihlal edilemez. İnanç ve örfe bağlı olarak ortak irade ile belirlenen mehir ve mirastan adil şekilde pay alabilmesi, kadının ekonomik hakkıdır.” Kadının ekonomik hakları da dinin hükümlerine bağlanmış durumda. Ortak irade, hak, hukuk gibi laflarla süslenmiş olan cümlelerin pratikte ne ifade ettiğini anlamak için çok uzaklara gitmemize gerek yok. Hepimizin bildiği gibi Cumhuriyet öncesi Türkiye, bu maddede belirtilen hükümlerle yönetiliyordu ve kadınların miras hakkından söz etmek mümkün değildi.

Daha dün AKP’nin kadın milletvekillerinden Hülya Atçı Nergis, erkeklerin kadınlardan 12 kat daha fazla öldürüldüğünü ve medyanın kadına yönelik şiddeti abarttığını söyledi. AKP ile aynı çizgideki Kadın ve Demokrasi Derneği ise “yeryüzündeki tüm kadınların onurlu ve güven içinde yaşayacağı bir dünya için, bu esaslara bağlı kalarak mücadeleyi sürdüreceklerini” ilan ederek bitiriyor bildirgesini…

Bu düzende kadına yer yok

KADEM’in, AKP’nin ya da benzerlerinin temsil ettiği sömürü ve gericilikle bezenmiş bu düzende kadınların onurlu ve güven içinde yaşayamayacağına bizzat tanıklık ediyoruz. Süslü lafların edildiği her gün bu ülkede en az bir kadın ölüyor, yüzlercesine tecavüz ediliyor, binlercesi şiddet görüyor. Çocuk yaşta evlendiriliyor kadınlar, anne olmaya zorlanıyor. Daha ucuza, güvencesiz çalıştırılıyor, kapının önüne ilk konan kadınlar oluyor. Milyonlarca kadın evinde, sokakta, dolmuşta, okulda, işyerinde baskı ve ayrımcılığı her geçen gün daha fazla hissederek yaşamını sürdürüyor.

Sicili, tarihi ve misyonu belli olan KADEM'in kadınlar hakkındaki çalışmaları, gericiliğin ambalajlanarak yeniden üretilmesi anlamına geliyor. 8 Mart, yaşamın her alanında eşitlik ve özgürlük talebini yükselten emekçi kadınların günüdür. Tek bir kadının sömürülmediği, katledilmediği, aşağılanmadığı, baskı altında hissetmediği ülkeyi kurana dek mücadele edeceğiz. Ne demiştik; daha azına, kötünün iyisine razı değiliz!"