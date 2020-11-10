Kaçıranlara: soL TV'de günün programları

9 Kasım'da yenilen yüzüyle yayına başlayan soL TV, bugün üç ayrı programla izleyicilerinin karşısındaydı.

Tarih ve Gelecek

Her Salı yayınlanacak olan Tarih ve Gelecek programının ilk bölümünde gazeteci Volkan Algan, araştırmacı-yazar Mehmet Bozkurt'a Cumhuriyet fikrinin tarihsel gelişimi, 29 Ekim'in ne anlama geldiği, Cumhuriyet'in ilanı sırasında yaşanan gerilimler ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki laiklik tartışmalarıyla ilgili sorular yöneltti.

İşçiden: Ağır çalışma koşullarıyla gündemde olan AVM'ler

İşçiden, ilk programında özellikle İzmir depremi sonrası bir kez daha ağır çalışma koşullarıyla gündeme gelen AVM'leri ve AVM emekçilerini ele aldı.

Burası Ankara: Eve ekmek götürmek

“Burası Ankara”da Erkan Yıldız her hafta bir konuğuyla hayatımızı meşgul eden konulara ışık tutacak. İlk programın konuğu bir apartman görevlisi, Gül Barışkan oldu.