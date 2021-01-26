Kaçak kazıda 3 bin yıllık tümülüsler tahrip edildi

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kendirlik Mahallesi Bozavlu mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

AA'da yer alan habere göre, ekipler, 3 bin yıllık tümülüslerin bulunduğu iki ayrı alanda paletli kepçeyle biri 8, diğeri 11 metre derinlikte kazı yapıldığını belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de alanda inceleme yaptı.

Tümülüslere zarar veren kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tümülüs nedir?

Bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecikler anlamına gelen timülüse en çok Anadolu'da, Trakya'da, Orta Asya'da, Rusya'da ve Meksika'da rastlanıyor.