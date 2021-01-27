Kaçak etüt merkezinde taciz

İskenderun'da bir etüt merkezindeki taciz iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçak olarak eğitim yapıldığı belirtilen bir etüt merkezinde taciz yaşandığı iddia edildi.

İskenderun Kaymakamlığı konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu, soruşturma başlatıldığını duyurdu:

"26 Ocak 2021 Salı günü çeşitli sosyal medya paylaşımlarında yer verildiği tespit edilen; 'İskenderun'da izinsiz kaçak eğitim yapılan bir etüt merkezinde bir kız çocuğuna taciz' iddiası üzerine; olayla ilgili olarak İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'idari soruşturma' açılmış olup, ayrıca da İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca 'adli soruşturma' başlatılmıştır.

Söz konusu olay adli-idari merciler tarafından titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir."

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