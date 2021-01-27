Kaçak etüt merkezinde taciz

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçak olarak eğitim yapıldığı belirtilen bir etüt merkezinde taciz yaşandığı iddia edildi.

İskenderun Kaymakamlığı konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu, soruşturma başlatıldığını duyurdu:

"26 Ocak 2021 Salı günü çeşitli sosyal medya paylaşımlarında yer verildiği tespit edilen; 'İskenderun'da izinsiz kaçak eğitim yapılan bir etüt merkezinde bir kız çocuğuna taciz' iddiası üzerine; olayla ilgili olarak İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'idari soruşturma' açılmış olup, ayrıca da İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca 'adli soruşturma' başlatılmıştır.

Söz konusu olay adli-idari merciler tarafından titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir."