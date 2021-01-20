'Kaça sattınız bu memleketi? Halka ihanet ediyorsunuz' sözlerine dava

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin AKP’li Meclis Üyesi Ahmet Avcı ve MHP’li Meclis Üyesi İsmail Sevindik’in şikayeti üzerine 15 Aralık 2020’de karakolda ifade veren TKP Samsun İl Başkanı Belma Nur Kartal’a dava açıldı.

AKP’li Avcı ve MHP’li Sevindik’in “Alçaklar, alçaksınız! Kaça sattınız bu memleketi? Halka ihanet ediyorsunuz” diyerek Kartal’ın kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu davanın duruşması 14 Nisan 2021 tarihinde Samsun 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

'Halkın hayatıyla ilgili bir kararda halka söz hakkı verilmiyor'

Sayıştay raporlarına giren usulsüzlükleri ve rüşvetten tutuklanan Mali İşler Daire Başkanıyla ülkede gündem olan Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, bir de AKP’li ve MHP’li iki meclis üyesi eliyle gündem olmaya devam edeceğini belirten Kartal, “Basına ve halka açık Meclis toplantısının sonunda, yöre halkının yaşam hakkını yok edecek Çarşamba biyokütle santrali kararıyla ilgili sadece ben değil, toplantıyı izleyen ve ‘Çarşamba Ovası bizim çocuklarımızın geleceğidir. Santral istemiyoruz.’ diyen yöre halkı, çevre ve kitle örgütü temsilcileri de zorla salondan çıkarıldı o gün... Halkın oylarıyla seçilenlerin Meclisi'nde, halkın hayatıyla ilgili bir kararda halka söz hakkı verilmediği için siyasi ve kişisel tepkimi gösterip Çarşamba halkının çıkarlarının mı, Oltan ve Köleoğlu’nun mu önemli olduğunu da sormuştum” dedi.

‘Samsun’u ve Samsunluyu uysal koyun mu sandınız?’

Santral şirketinin yerel basına santral yanlısı haberler karşılığında rüşvet verdiği söylentileri kentte ayyuka çıkarken, yaptığı onlarca haberle santrale itiraz eden meslek odaları, çevre örgütleri ve yöre halkının sesi olduğunu belirten Kartal, “Asıl suç, Büyük Ova kapsamındaki 141 ovadan biri olan Çarşamba Ovası'na biyokütle enerji santrali dikmektir. Bu mücadele halkın ovasına, toprağına sahip çıkma mücadelesidir. Tarım dışı faaliyetler için kullanılması yasaklanan Çarşamba Ovası'na bu santralin kurulmasına yol verenlere karşı yöre halkının mücadelesi bitmedi, devam ediyor. Bu bağlamda Çarşamba ilçesinde 22 Ocak Cuma günü 10.30’da ‘Samsun’u ve Samsunluyu uysal koyun mu sandınız?’ eylemi düzenleyen Çarşamba halkının yanında olup para babaları sussun, Çarşamba halkı konuşsun demeye devam edeceğim. Tek geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan halk 'Ölelim mi biz?' diye sorarken suçlu arayanlar, yöre halkının ve ovanın yok oluşuna izin verenlere, göz yumanlara baksın. Halka yalan söylemek suçtur” diye konuştu.