Kabine toplanıyor: Gündemde vaka artışı var

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak. Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, Toplantıda yeniden 1500 sınırına dayanan günlük koronavirüs vakaları değerlendirilecek. Habere göre alınabilecek yeni önlemlerin görüşüleceği toplantıda özel okulların belli sınıfları okula getirme talepleri ele alınacak.

Düğün, cenaze ve asker uğurlama gibi toplu etkinliklerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda denetimlerin sıkılaştırılmasına yönelik değerlendirmelerin de toplantıda gündeme geleceği kaydedildi.

Toplantıda ayrıca Karadeniz'deki doğalgaz keşfi ve Doğu Akdeniz’deki son durum ile Libya ve Suriye’deki gelişmeler de görüşülecek.