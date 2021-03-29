Kabine bugün toplanacak: Risk haritasında güncelleme olabilir

Cumhurbaşkanlığı kabinesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının saat 15.30 gibi başlaması bekleniyor. Erdoğan'ın ise 20.00 gibi kameralar karşısına geçeceği tahmin ediliyor.

Toplantıda ana gündem maddesi de artan vaka sayıları olacak. Bu kapsamda risk haritasının güncellenmesi ve ramazan öncesi yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda artan vaka sayıları, illerdeki son durum, risk haritası, yerli aşı çalışmaları ve alınabilecek tedbirlerle ilgili kapsamlı bir sunum yapacak.