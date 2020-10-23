'Kabil'deki ölü sayısı 30'a yükseldi'

Sputnik International'ın iddiasına göre, Afganistan'ın başkentindeki bir eğitim merkezi yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 30'a yükseldi, en az 70 kişi yaralandı.

Afgan Sağlık Bakanlığından bir kaynak daha önce Sputnik'e, patlamadan kaynaklanan ölü sayısının 18 olduğunu, 50 kişinin de yaralandığını söyledi. Kaynağa göre yaralılardan 37'si Kabil'deki Cinnah Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumartesi günü, bir intihar bombacısı Kabil'in batı Daşt-e-Barçi semtindeki Pul-e-köşk bölgesindeki Kevser e-Daniş eğitim merkezinin yakınında bir bomba patlattı. İçişleri Bakanlığı saldırının ölen sayısını Cumartesi günü 13 olarak duyurdu ve 30 kişinin daha yaralandığını söyledi.

Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü'ne göre, saldırgan eğitim merkezine girmeye çalışıyordu.

İslam Devleti (eski adıyla IŞİD) Cumartesi günü Kabil'deki saldırının sorumluluğunu üstlendi. Daha önce Taliban saldırı ile herhangi bir bağlantıyı reddetmişti.