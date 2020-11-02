Kabil Üniversitesi’ne saldırı: En az 19 ölü, 22 yaralı

Afganistan İçişleri Bakanlığı başkent Kabil’deki üniversiteye silahlı militanlar tarafından düzenlenen saldırıda çoğu öğrenci en az 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Arian Kabil Üniversitesi’ne saldıran 3 kişiden birinin saldırının başında üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini, diğer ikisinin 6 saat süren çatışmanın ardından güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Kabil polis sözcüsü yaşamını yitirenlerin çoğunluğunun öğrenci olduğunu açıkladı.

Taliban örgütü bir bildiri yayınlayarak Kabil Üniversitesi’ne yapılan saldırıyla ilgisinin olmadığını duyurdu. Afganistan’da son yıllarda IŞİD’in eğitim kurumlarına yönelik silahlı saldırılar düzenlediği biliniyor.

Kabil Üniversitesi’nde bugün İran kitap festivalinin açılışı vardı. Yükseköğretim Bakanlığı Sözcüsü Hamid Ubeydi AFP’ye yaptığı açıklamada saldırının hükümet yetkililerinin kampüste düzenlenen İran kitap festivaline katılmak üzere geldikleri sırada başladığını açıkladı.

Afganistan güvenlik güçlerinin üniversiteye çıkan tüm yolları kapattığı belirtildi.

Görgü tanıkları saldırganların yaşanan patlamanın ardından çevredekilere ateş açmaya başladıklarını anlattı.

Kampüsteki kitap festivaline İran’ın Afganistan büyükelçisi ve kültürel ataşesinin de katılacağı duyurulmuştu. Festivale 40’a yakın İranlı yayıncının katılacağı açıklanmıştı.

1932'de kurulan Kabil Üniversitesi, 17 bin öğrencisiyle Afganistan'ın en büyük eğitim kurumu olarak biliniyor.