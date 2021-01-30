Boğaziçi Üniversitesi'nde 'kabe görseli' soruşturması kapsamında gözaltına alınan öğrencilerden 2'si tutuklandı.
İki kişiye de ev hapsi verildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
yusuf yavuz
'Kabe görseli' soruşturması: İki kişi tutuklandı, iki kişiye ev hapsi verildi
Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan iki kişinin tutuklandığı, iki kişiye ise ev hapsi verildiği öğrenildi.
Haber Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi'nde 'kabe görseli' soruşturması kapsamında gözaltına alınan öğrencilerden 2'si tutuklandı.
İki kişiye de ev hapsi verildi.