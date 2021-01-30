'Kabe görseli' soruşturması: İki kişi tutuklandı, iki kişiye ev hapsi verildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan iki kişinin tutuklandığı, iki kişiye ise ev hapsi verildiği öğrenildi.

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'kabe görseli' soruşturması kapsamında gözaltına alınan öğrencilerden 2'si tutuklandı.

İki kişiye de ev hapsi verildi.

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Gözaltına alınan 2 Boğaziçi öğrencisi için tutuklama talebi