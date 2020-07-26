Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri yeniden başladı

İstanbul'da cuma günü valilik kararıyla durdurulan Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri yeniden başladı. Seferlerin durdurulduğu gün bir kadın makinist, Ayasofya'ya giden bir grubun saldırısına uğramıştı.

Haber Merkezi

İstanbul'da Ayasofya'nın cami olarak açılışının yapıldığı cuma günü yoğunluk nedeniyle valilik kararıyla durdurulan Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri bugün yeniden başladı.

İlgili Haber

Ayasofya’ya gitmek isteyenlerden kadın makiniste saldırı

Seferlerin durdurulduğu gün bir kadın makinist Ayasofya'ya gitmek isteyen grup tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırıya ilişkin valilik tarafından soruşturma açıldığı belirtilmiş ancak gözaltına alınan olup olmadığı konusunda bilgi verilmemişti.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından bugün yapılan duyuruda "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerimiz Kabataş-Bağcılar arası yapılmaya başlanmıştır. İyi yolculuklar dileriz" denildi.