Jüpiter-Satürn kavuştu: Biz bilime kavuşabilecek miyiz?

21 Aralık 2020 gecesi, önemli bir göksel olaya şahitlik etti: Jüpiter - Satürn kavuşması. Söz konusu olay literatürde “Büyük kavuşma” (Great Conjunction) olarak da anılıyor. Fiziksel olarak Jüpiter, Satürn’ü yakalayıp geçermiş gibi görünüyor. Bu esnada, aralarındaki mesafeye göre iki gezegen tek bir cisimmiş gibi de görünebiliyor.

NASA’nın resmi internet sitesinde çeşitli gök cisimlerinin konumlarını gösteren fotoğraf. Güneybatı ufkuna doğru engellenmemiş bir görüş alanı bulma tavsiyesi de veriliyor. Kaynak: https://www.nasa.gov/feature/the-great-conjunction-of-jupiter-and-saturn

Jüpiter - Satürn kavuşması yaklaşık 20 yılda bir gerçekleşiyor. Gezegenlerin bu yılki kadar yakınlaşmasının en son 400 yıl önce gerçekleştiği, ayrıca bu düzeyde yakınlaşmanın Dünya’dan gece izlenebilecek bir zamanda gerçekleşmesinin de en son 800 yıl önce olduğu kaydediliyor.

Bu ilginç doğa olayı da, pek çok astronomik olay gibi astrolojinin de konusu durumunda. Yüzyıllardır bilindiği ve bu yüzyıllar içinde astroloji de pek çok toplumda hayatın bir parçası olduğu için, çeşitli eski kayıtlarda da olayın astrolojik yorumlarını bulmak mümkün.

Nadir görülen astronomik olaylar, geçmişten bu yana önemli toplumsal gelişmelerin de habercisi sayılıyor. Kast edilen toplumsal gelişmeler, genellikle felaketler veya büyük çalkantılar tarzında olaylar oluyor. Çeşitli gezegen hizalanmalarının özellikle bu kategoride anıldığını gözlemek mümkün.

Peki, gezegenlerin çeşitli geometrik şekillerde hizalanmalarının gözlenebilir fiziksel etkileri gerçekten var mı?

Gezegenlerin yörüngelerini belirleyen baskın unsur, Güneş’in kütleçekim etkisidir. En basit modellerde bir gezegenin yörüngesini hesaplarken diğer gezegenlerin varlığı ihmal edilebilir. Ancak diğer gezegenlerin yine de küçük fiziksel etkileri olur. Güneş’in kütlesine kıyasla birkaç yüz bin kat kat küçük olsalar da birbirlerini kütleçekimsel olarak etkilerler. Bu etki, sadece Güneş’i hesaba katarak hesaplanan yörüngeler etrafında küçük salınımlar şeklinde, veya Dünya-Ay örneğinde olduğu gibi gel-git kuvvetleri şeklinde kendini gösterebilir. Ancak bu türden fiziksel etkilerin, önemli toplumsal olaylar veya insanların kişilikleri, psikolojik durumları gibi konularda herhangi bir etkisi olduğunu gösteren bilimsel bir kanıt bulunmuyor.

Dolayısıyla tedirgin olmaya gerek yok. Jüpiter’in Satürn’e yakınlaşması nedeniyle herhangi bir felaketle karşılaşmayacağız. Ya da kimi astrologların öngördüğü gibi büyük toplumsal değişiklikler tetiklenmeyecek. Gerçekleşeceği kesin olan durum iki gezegenin yörüngelerinde hafifçe sarsılmaları ve yollarına devam etmeleri olacaktır. Bunun Dünya için anlamı ise, insanların merakını cezbeden seyirlik bir astronomi olayı olmasından ibarettir.