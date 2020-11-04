ABD'de başkanlık seçimleri devam ediyor.
Demokrat aday Joe Biden resmi sosyal medya hesabından sandıkları terk etmeyin çağrısında bulundu.
Stay in line, folks.— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020
Fatih Yaşlı
Joe Biden: Sandıkları terk etmeyin
Demokrat aday Joe Biden, ABD başkanlık seçimlerinde oyların sayıldığı esnada seçmenlerine 'Sandıkları terk etmeyin' çağrısında bulundu.
Haber Merkezi
ABD'de başkanlık seçimleri devam ediyor.
Demokrat aday Joe Biden resmi sosyal medya hesabından sandıkları terk etmeyin çağrısında bulundu.
Stay in line, folks.— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020