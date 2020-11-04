Joe Biden: Sandıkları terk etmeyin

Demokrat aday Joe Biden, ABD başkanlık seçimlerinde oyların sayıldığı esnada seçmenlerine 'Sandıkları terk etmeyin' çağrısında bulundu.

Haber Merkezi

ABD'de başkanlık seçimleri devam ediyor.

Demokrat aday Joe Biden resmi sosyal medya hesabından sandıkları terk etmeyin çağrısında bulundu. 

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