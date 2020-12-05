Joe Biden: Covid-19 aşısı zorunlu olmayacak

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, Covid-19 aşısı hazır olduğunda ABD'lilerin yaptırmaya zorlanmayacağını söyledi.

Biden'ın açıklaması, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) ilk kez, kendi evlerinde olmadıkları sürece Amerikalılara iç mekanlarda "maske kullanımı" çağrısı yapmasının ardından geliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, CDC, ABD'nin virüsün "yüksek düzeyde bulaşma aşamasına girdiğini" açıkladı.

Cuma günü ABD, 2.500'den fazla ölüm ve yaklaşık 225.000 yeni vaka kaydetti. Ülkede toplamda 14,3 milyon vaka görüldü, 278.000'den fazla can kaybı yaşandı.

20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Biden, koronavirüs endişeleri nedeniyle yemin töreninin büyük kalabalıkların olmadığı, küçük bir etkinlik şeklinde gerçekleşmesini beklediğini söyledi.