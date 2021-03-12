Joe Biden 1.400 dolarlık koronavirüs desteklerini onayladı

ABD'de Kongre'den geçen 1,9 trilyon dolarlık Covid-19 destek paketi ABD Başkanı Joe Biden tarafından ilk televizyon demecinden saatler öncesinde imzalandı. Söz konusu paket kişi başı 1.400 dolarlık destek ödemesi de içeriyor ancak söz konusu para seçim öncesinde vaadedilen 2.000 dolarlık ödemenin oldukça altında.

Demokrat Partililer söz konusu vaatlerini gerçekleştirdiklerini iddia ederlerken, söz konusu paranın 600 dolarının (Trump yönetimi tarafından geçirilen) bir önceki Covid-19 destek paketinde hali hazırda ABD vatandaşlarının eline ulaşmış olduğunu dillendiriyor. Ancak 2 bin dolarlık ödeme yapma ve asgari ücreti 15 dolara çıkarma Demokratların ve Biden'ın sürekli dillendirdiği seçim vaatleri arasında geliyordu, Demokratlar şimdiye dek ikisini de engellemiş bulunuyor.

Demokratların bir başka vaadi olan işsizlik yardımının 400 dolar olması da pakette kendisine yer bulamadı.

Perşembe öğleden sonra Biden, söz konusu 1,9 trilyon dolarlık paketin “bu ülkenin omurgasını yeniden inşa etmek” için “tarihi bir yasa” olduğunu söyledi.

Oval Ofis'te toplanan muhabirlere, Perşembe akşamı için planlanan ulusa seslenişte "söyleyecek çok şey" olacağını söyledi ve muhabirlerin sorularını görmezden gelerek "daha sonra sorular için bolca fırsat" olacağını söyledi. Biden söz konusu ulusa sesleniş konuşmasında "18 yaşın üzerindeki herkese 1 Mayıs'a kadar aşı hakkı tanımlanacak" demişti.

1.400 dolarlık ödemeler, yılda 75 bin veya daha az kazanan ABD'lilere verilecek. Söz konusu paketle Haftalık 300 dolarlık işsizlik yardımı Ağustos'a kadar uzatıldı. 350 milyar dolar da kilitlenmelerin neden olduğu gelir kayıplarını telafi etmek için eyalet ve yerel yönetimlere, 50 milyar dolar ise çalışamayan küçük işletmeler için ayrıldı.