Jeffrey Haseke'de: Kürt partileri arasında anlaşma ilan edilecek

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye’nin Haseke şehrine bir ziyaret gerçekleştirerek Kürt partilerinin liderleriyle bir araya geldi.

Şarkul Avsat’ta yer alan haberde, Jeffrey’nin Suriye’deki PYD liderliğindeki Kürt Ulusal Partileri (PYNK) ile KDP çizgisindeki Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) arasında bir siyasi karar mercii kurulmasını öngören siyasi bir anlaşma imzalandığını duyuracağı ileri sürüldü.

Önemli konular bir sonraki tura bırakıldı

İki Kürt tarafı arasındaki müzakerelerin sonuçlanmaya doğru gittiği belirtilirken Rudaw’a konuşan ENKS üyesi Süleyman Oso, söz konusu anlaşmaya göre ENKS ile PYNK’ye söz konusu siyasi karar merciinde yüzde 40’lık temsil hakkı verileceği, yüzde 20’lik geri kalan temsil hakkının ise Kürt bölgesindeki diğer taraflara bırakılacağını açıklamıştı.

Bununla birlikte iki taraf arasında eğitim müfredatı, eğitim sürecinin askeri çatışmalardan uzak tutulması, Kürt Ulusal Konseyi’nin askeri kanadı Rojava Peşmergelerinin geri dönüşü ve bölgede nasıl konuşlandırılacağı, PYD’nin PKK ile ilişkisi, SDG’nin Rakkaa ve Deyr-i Zor’da konuşlandırılması, tutuklular, kayıplar ve zorunlu askerlik gibi henüz uzlaşma sağlanamayan başlıklar da bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye Demokratik Güçleri’nin denetimi altındaki bölgelere atadığı temsilcisi Zehra Bill’in isteği üzerine, müzakerelerde sonuca varılamayan söz konusu başlıklar üçüncü tur görüşmelere bırakıldı.

ABD ağırlığını arttırıyor

Jeffrey’nin Suriye’ye yaptığı ziyaretin, ABD’nin bölgeye yönelik askeri takviyesini arttırdığı bir döneme denk geldiğine dikkat çekilirken, ABD’nin Suriye’ye 100 askerin yanı sıra 6 zırhlı araç ve gelişmiş Sentinel radar sistemi gönderdiği belirtildi.

Kürt partilerinin liderlerine Trump yönetiminin Suriye’deki iki Kürt tarafı arasındaki siyasi anlaşmayı desteklediğini ileten Jeffrey’nin, ayrıca Suriye’de siyasi sürecin başarısızlığı ve askeri operasyonların devamından Şam ve Moskova’yı sorumlu tutmak için de çalıştığı kaydedildi.