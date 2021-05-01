Jeff Bezos'un açtığı dava nedeniyle Elon Musk'a verilen ihale donduruldu

Dynetics ve Blue Origins'in açtığı dava, NASA geçtiğimiz ay Elon Musk'a verdiği Ay'a yolculuk ihalesini askıya aldı. İhaleye katılan firmalardan Blue Origins Amazon CEO'su ve dünyanın en zengin patronu Jeff Bezos'a ait.

NASA Sözcüsü Monica Witt Cuma günü yaptığı açıklamada, "NASA, SpaceX'e HLS (İnsan İniş Sistemi) ihalesindeki ilerlemenin GAO (ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi) bu satın alımla ilgili tüm çözülmemiş vakaları çözene kadar askıya alma talimatını verdi" dedi.

Artemis programı için NASA ilk kadın ve "ilk renkli kişiyi" Ay'a indirmeyi planlıyordu.

Karar, NASA'nın SpaceX'in 2,89 milyar dolarlık ihale değeri olan “sabit fiyat, kilometre taşı bazlı sözleşme” alacağını açıklamasından sadece iki hafta sonra geldi. Nisan 2020'de NASA, SpaceX ile 135 milyon dolarlık 10 aylık bir sözleşme imzalarken, arazi araçlarında daha fazla tasarım çalışması için Blue Origins'e 579 milyon dolar ve Dynetics'e 253 milyon dolar verdi.

Space News'ün aktardığı üzere Pentagon'dan aldığı büyük ihalelerle öne çıkan Alabama merkezli silah tüccarı Leidos'un alt firması Dynetics, NASA'nın dört uzay aracının “son aylarda test uçuşlarının çeşitli aşamalarında patladığı” gerçeğini görmezden geldiğinden şikayet etti.

Dynetics, Pazartesi günü Hükümet Sorumluluk Bürosuna verdiği şikayette, ABD Kongresi'nin 2021 mali yılı için talep edilen 3,3 milyar doların yalnızca yüzde 25'ini vereceği netleştiğinde, NASA'nın taleplerini değiştirmesi veya teklif sahiplerinden tekliflerini revize etmelerini istemesi gerektiğini söyledi.

Blue Origins, Pazartesi günü karara itiraz etti ve süreçte "ele alınması ve düzeltilmesi gereken" "hatalar" olduğunu savundu. Artemis projesi 2024 yılına kadar aya inmek amacıyla 2017 yılında Trump yönetimi tarafından piyasaya sürülmüştü.

ABD Kongresi, Trump dönemi girişimlerinden biri olan projeyi tam olarak finanse etmeyi reddettiği için bu zaman çizelgesi daha da geriledi.