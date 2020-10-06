Japonya'dan Türkiye'ye 'vize' kararı

Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilen ülkelerden olan Japonya, Covid-19'u gerekçe göstererek Türkiye'den vizesiz seyahatleri durdurduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"Japonya’nın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota kapsamında, vatandaşlarımızın 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren Japonya’ya vize alarak seyahat etmeleri gerekeceği bildirilmiştir. Ayrıca, söz konusu Notada, uygulamanın salgın kapsamında alınması zorunlu görülen bir önlem olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmekte olup, Japonya’ya turistik seyahatlerin mümkün olmayacağı ve bununla birlikte tüm resmi pasaportların vizeden muaf olacakları bildirilmektedir"