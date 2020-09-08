Japonya'daki Haişen tayfununda 2 kişi öldü, en az 100 kişi yaralandı

Japonya'da Haişen tayfununun etkisi altına aldığı Kyuşu'nun Kagoşima ve Saga eyaletlerinde birer kişi yaşamını yitirirken, bölge genelinde 100'den fazla kişi yaralandı. Yaklaşık 8 milyon insanın tahliye edilmesi çağrısı yapılan Kyuşu'da tayfunun bölgeyi terk etmesini bekleyen halk, geceyi tahliye merkezlerinde ve otellerde geçirdi.

Mobil şebeke operatör hatlarının zarar gördüğü, birçok süpermarket ve alışveriş merkezinin geçici kepenk indirdiği bölgede yaklaşık 475 bin ev geçici enerji kaybına uğradı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tayfunun Kore yarımadasına doğru ilerlediğini belirterek, bu hafta oluşabilecek şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgar, fırtına dalgalarına karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

Batı Japonya, Merkez Japonya ve Kyuşu Demiryolları ile All Nippon Airways ve Japonya Havayolları seferlerinin, olumsuz hava şartlarının bölgeyi terk etmesiyle normale döneceği açıklandı.