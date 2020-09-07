Japonya'da 8 milyonu aşkın kişinin tahliyesi istendi

Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesinin tamamını etkisi altına alan Haişen tayfunu nedeniyle 17 kişi yaralanırken, bölgede 8 milyondan fazla kişinin tahliyesi istendi.
Tayfun nedeniyle bölgenin kuzeyindeki Fukuoka, Kumamoto, Nagazaki, Oita, Saga ile güneyindeki Kagoşima, Miyazaki, Okinawa eyaletlerinde tahliye çağrıları yapıldı.
Miyazaki Belediyesi, acil toplanma merkezlerinin kapasitelerinin yüzde 50 dolduğunu, Covid-19'a karşı alınan sosyal mesafe tedbirleri kapsamında daha fazla kişinin kabul edilemeyeceğini açıkladı.
Altyapı Bakanlığı, taşkınlara karşı 11 eyalette 73 barajda suyun boşaltıldığını ve Temmuz ayında 14 kişinin hayatını kaybettiği taşkınlara sebep olan Kuma Nehri'nin yeniden taşmasından korkulduğunu açıkladı.