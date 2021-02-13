Japonya'da 7,3 büyüklüğünde deprem: 30 kişi yaralandı

Japonya'nın Fukuşima bölgesine yakın bir noktada bir deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Kurumu'nun büyüklüğünü 7,3 olarak kaydettiği depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir ciddi hasar veya can kaybı meydana gelmezken, 30 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Sarsıntı, Honshu adasının doğu kıyısında yerel saatle saat 23.08'de kaydedildi. 60 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı, bir tsunaminin beklendiğine dair herhangi bir ön bilgi olmadığını söyledi.

Başkent Tokyo'da da 4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar rapor edildi. Bu depremlerin ardından da herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

Öte yandan Tokyo bölgesinde yaklaşık 1 milyon evde elektirik kesintisi yaşandı.

Deprem nedeniyle Onagava ve Fukuşima-2 Nükleer Santralleri'nde herhangi bir olağan üstü durum yaşanmadı.

Japonya, Pasifik Okyanusu'nda son derece yüksek sismik aktiviteye sahip bir bölge olan Ateş Çemberi'nde bulunduğu için sık sık depremlere maruz kalıyor.