Japonya, ABD ve Fransa'dan Çin'e karşı ortak tatbikat

11 Mayıs'tan itibaren Japonya'nın güneyinde ABD ve Fransa'nın da katılacağı bir tatbikat düzenlecek. Söz konusu tatbikatın duyurusu, Japon Kara Öz Savunma Kuvveti ve savunma bakanı tarafından yapıldı.

Japon Savunma Bakanı Nobuo Kişi, "Japonya, ABD ve Fransa arasındaki işbirliğini güçlendirerek, Öz Savunma Kuvvetlerinin ücra ada bölgelerini savunmada taktiklerini ve becerilerini daha da geliştirmek istiyoruz," dedi. Savunma Bakanı Çin'in Doğu ve Güney Çin Denizlerindeki adalar üzerinde hak iddiasını tehdit olarak gördüklerini söyledi.

Tokyo tarafından Senkaku Adaları olarak bilinen bölgedeki tartışmalı topraklarda her iki taraf da hak iddia ediyor. Pekin'in Diaoyu Adaları olarak adlandırdığı bölge üzerinden Çin ve Japonya arasındaki ilişkiler son dönemde gerginliğini koruyor.

Geçtiğimiz haftalarda Çin gemileri adaların etrafındaki karasularına girdi ve ABD de son zamanlarda ada çevresinde bir askeri tatbikat yaptı. Ancak bölgeye hiçbir ABD askeri çıkmadı ve Japonya tatbikata katılmadı.