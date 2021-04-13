Japonya 1 milyon tondan fazla nükleer santral atık suyunu okyanusa dökecek

Japonya’da 2011 yılında gerçekleşen deprem ve tsunaminin ardından hasar gören Fukuşima Dai-çi nükleer santralinde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş suyu okyanusa dökme kararı aldı.

Yıllardır ülke gündeminde önemli bir başlık olarak yerini koruyan ve hükümet onayıyla başlayacak olan plan kapsamında yaklaşık 2 yıl içinde 1 milyon tondan fazla suyu aşamalı olarak okyanusa boşaltılacak.

Nükleer tesisin işletmecisi olan Tokyo Electric Power (TEPCO) suyu zararlı maddelerden ayırabilecek gerekli altyapıyı kuracak.

Reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde, trityum materyali haricinde ayrışıyor. Plana göre trityum elementi içeren su, litre başına 1500 bekerel seviyesinde sulandırılarak seyreltilecek.

Başbakan Suga Yoşihide kararın ardından yapmış olduğu açıklamada “Fukuşima Dai-içi tesisinin devreden çıkarılması konusunda işlenmiş suyun bertaraf edilmesi kaçınılmaz bir mesele. Hasarı önlemek için geniş ölçüde ve sağlam adımlarla güvenlik standartları sağlanarak plan uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.

Komşular tepkili

Hükümetin onayladığı plana müttefiki ABD destek verirken Çin ve Güney Kore’den plana tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamada böylesi bir eylemin sorumsuzca olduğu, uluslararası kamu sağlığı ve emniyetini tehlikeye atacağına vurgu yapıldı. Güney Kore ise Çin’e benzer bir açıklama yaparak kendi önlem ve gözleme mekanizmalarını oluşturacağını duyurdu.