Japon savunma raporu Çin'i hedef aldı

Salı günü Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından onaylanan savunma raporunda, Çin’in ‘‘Doğu ve Güney Çin Denizleri’ndeki statükoyu değiştirme girişimlerini sürdürdüğü ve Covid-19’dan etkilenen ülkelere tıbbi yardım gönderirken, yalan bilgi yaymaya devam ettiği belirtildi.

Raporda Çin gemilerinin, Japonya’nın protestolarına rağmen, her iki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği Doğu Çin Denizinde bulunan ve Senkakus/Diayous adı verilen bir grup adacığın etrafındaki sulara sızma çabalarının durmak bilmediği vurgulandı.

İlk kez Çin Sahil Muhafız gemilerinin ihtilaflı sulara kaç kez girdiği gibi ayrıntılı bilgilere yer verilen raporda, Çin’in Rusya ile olan askeri ilişkilerine ve Güney Çin Denizi’ndeki egemenliğini pekiştirmek için bölgede yeni iki idari birim kurmasına da atıfta bulunuldu. Raporda Çin’in bölgesel statükoyu zorla değiştirmeye yönelik askeri olmayan araçlarının yanı sıra Güney Çin Denizi’ni askerileştirme çabalarını da içeren eylemlerinin, bölgedeki diğer ülkeleri kızdırdığı belirtilerek, Çin’in askerî harcamalarında yaşanan artışın da uluslararası endişe kaynağı olduğu vurgulandı.

Çin’in, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nu Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu’na sokmak için Kuşak ve Yol altyapı planını kullanabileceğine dikkat çekilen savunma raporda kullanılan dilin geçtiğimiz yıllara kıyasla daha sert olduğu ve Japonya’nın ikili ilişkileri iyi tutmak konusunda çaba gösterdiği Çin’i doğrudan hedef aldığı belirtildi. Yıl içinde Tokyo’nun Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i ağırlamayı planladığı hatırlatılarak, raporda kullanılan dilin resmi ziyaretin ertelenmesine neden olabileceği yorumu yapıldı.