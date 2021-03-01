Japon hükümetinde 'pahalı yemek' istifası

Japonya Başbakanı Yoşihide Suga'nın Sözcüsü Makiko Yamada, Suga'nın oğlunun düzenlediği pahalı yemeklere katıldığı gerekçesiyle görevden ayrıldı.

Makiko Yamada'nın yanı sıra diğer üst düzey bürokratlar da Suga'nın oğlunun ev sahipliği yaptığı pahalı yemeklere katıldıkları için eleştiriliyor.

Reuters'ın aktardığına göre Yamada, sağlık sorunları dolayısıyla kaldırıldığı hastanedeyken istifasını verdi. İstifa Japon Hükümet Sözcüsü ve Kabine Genel Sekreteri Katsunobu Kato'nun basın brifinginde açıklandı.

Kato, "Başbakan istifanın kaçınılmaz olduğuna karar verdi" dedi ve "Sağlığı izin vermiş olsaydı, devam etmesini isterdim" diye ekledi.

60 yaşındaki Yamada da dahil olmak üzere Suga'nın yönetiminin kilit isimlerinin Suga'nın en büyük oğlu Seigo Suga'nın düzenlediği oldukça pahalı yemeklere katıldığı geçtiğimiz ay haftalık dergi Şukan Bunşun tarafından haberleştirilmişti.

Seigo Suga, bir televizyon şirketinde yönetici.

Japonya’nın Ulusal Kamu Hizmeti Etik Yasası, hükümet çalışanlarının şirketlerden veya şahıslardan hediyeler veya düzenlenen eğlencelerde yer almasını yasaklıyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Suga'nın oğlunun davetlerinde akşam yemeği kişi başı 74 bin 203 yen (5 bin 96 lira) tutuyordu.