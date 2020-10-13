Jandarma'nın 178 milyonluk binası kayıp

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptırılıp Jandarma Genel Komutanlığı birimlerine devredilen 178 milyon TL değerindeki binaların, Jandarma Genel Komutanlığı’nın hesaplarına kaydedilmediği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı kantinler ve sosyal tesislere de Kamu İhale Yasası’na uyulmadan, usulsüz biçimde mal ve hizmet alımı yapıldığı anlaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2019 Sayıştay Denetim ve Düzenlilik Raporu açıklandı. Çok sayıda denetimsizlik bulgusunun yer aldğı raporda, dikkat çekenler şöyle:

- Jandarma Genel Komutanlığı’na ait taşınmaz mallar, yanlış hesaplara kaydedildi, bu da hesaplarda tutarsızlığa neden oldu. “Maddi Duran Varlıklar Hesabı”, 11 milyar 842 milyon 213 bin 704 TL eksik olarak muhasebe kayıtlarında yer aldı.

- Jandarma Genel Komutanlığı’nca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları ve il özel idarelerine ödenek gönderilerek yaptırılan binaların, “Binalar Hesabına” kaydedilmediği görüldü. Jandarma Genel Komutanlığı’nın birimlerine devredilen 178 milyon 253 bin 341 TL tutarındaki taşınmazların, “kayıtsız” halde tutulduğu tespit edildi.