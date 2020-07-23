Jandarmada 'FETÖ' operasyonu: 14 gözaltı

"FETÖ"nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "FETÖ"nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 20 şüpheliden 14'ü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

AA'nın aktardığına göre diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ünün muvazzaf, 15'inin ihraç ve birinin emekli olduğu öğrenildi.