Jandarma ve Sahil Güvenlik atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararına göre, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki atama, terfi ve emekliye sevkler yapıldı.

Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına, Sahil Güvenlik Personel Başkanı Tuğamiral Cengiz Ünver Sahil Güvenlik Genel Komutan Yardımcılığına atandı. Van Asayiş Kolordu Komutanlığı'na Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu getirilirken, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na ilk kez general rütbesi ile Denizli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz atandı.

Kararla ayrıca 6 albay tuğgeneral ve tuğamiralliğe, 1 tuğgeneral tümgeneralliğe terfi etti. 4 general ve 24 albayın emekliliğe sevk edildiği kararla, 22 general de yeni görevlere atandı.

35 il jandarma komutanlığına 28'i albay, 7'si general rütbesinde atama yapıldı.