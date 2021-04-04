Jandarma ve EGM'den 104 amirali hedef alan açıklama: Devletimize yapılan edepsizliktir

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından Montrö'ye yönelik kamuoyunda gündeme gelen tartışmalara ve 'Sarıklı Amiral'e ilişkin açıklama yapan 104 amirali hedef aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız." ibaresiyle şu mesaj paylaşıldı:

"Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam manasıyla;

Geçmişte taşıdıkları sıfatların devletin ve Milletin verdiği şerefin farkında olmayanların demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir."

Öte yandan aynı açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden de yayımlandı.

Ne olmuştu?

Aralarında Türker Ertürk ve Deniz Cora’nın da bulunduğu 104 emekli amiral Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö açıklamalarına tepki göstererek sözleşmenin tartışma konusu yapılmasından kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

Aynı bildiride 'Sarıklı Amiral' görüntülerine ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:

"Son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK’nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.

Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir."

Metin AKP ve Saray çevreleri tarafından yoğun tepki topladı ve "darbe dönemlerini çağrıştırmakla" suçlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

Emekli amirallerin açıklaması hakkında resen soruşturma açıldı.