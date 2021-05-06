Jandarma: Sedat Peker'in dedikleri gerçeği yansıtmıyor

Jandarma Genel Komutanlığı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı video hakkında bir açıklama yayınladı. Peker'in Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar hakkınaki ifadelerini yalanlayan Jandarma Yeldana Kahraman'ın 'jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi helikopterle aldırılması'nın gerçek dışı olduğunu iddia etti.
"Mehmet Ağar ve Pelikancıların gerçek yüzü" başlığıyla yayınladığı ikinci videoda Peker şöyle konuşmuştu:
"Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, Tolga Ağar bana tecavüz etti diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor."
Jandarma Genel Komutanlığı açıklamasında şöyle dedi: