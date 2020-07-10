Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Sakarya’daki patlamaya ilişkin açıklama

Jandarma Genel Komutanlığı, Sakarya'da meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sakarya'daki patlamaya ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecrasında yer aldığı gibi bölgede görevli jandarmanın kanunla kendisine verilmeyen bir yetki veya görevi yerine getirmesi veya kullanmasının söz konusu olmadığını" söylendi.

Açıklama şöyle: